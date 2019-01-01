HABER

AFAD Başkanı Güllüoğlu, Sakarya'da incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 12:10 | Son Güncelleme

AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret eden AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Sakarya AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Sakarya AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Güllüoğlu, 2018 yılının son saatlerinde AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, 24 saat görev başında çalışan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ve Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü personeline başarı diledi.

Hizmet binasını gezen Güllüoğlu, AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Müdürlüğü içerisinde bulunan AFAD gönüllülerine tahsis edilen Sivil Savunma Muhabere Koordinasyon Merkezini de ziyaret eden Güllüoğlu, AFAD gönüllülerinden amatör telsizcilik ve haberleşmeyle ilgili bilgi aldı.

AFAD İl Müdürü Kaşkaş, 2018 yılının son saatlerindeki ziyaretiyle kendisini ve personeli motive eden AFAD Başkanı Güllüoğlu'na teşekkür etti.

Ziyarette, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürü Aras İlhan Yılmaz, AFAD nöbetçi personeli ve gönüllüleri hazır bulundu.

PARTNERDikkatleri üzerine çeken Darth Vader filmi!Dikkatleri üzerine çeken Darth Vader filmi!
Yüzyıllık geleneği yılbaşında yaşattılarYüzyıllık geleneği yılbaşında yaşattılar
Toplu taşıma araçlarında tapu senedi, dürbün, hurma unuttularToplu taşıma araçlarında tapu senedi, dürbün, hurma unuttular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
(AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu Sakarya AFAD İl Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Bir felaket daha... Onlarca kişi kayıp

Ülke şokta! Bir felaket daha... Onlarca kişi kayıp

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Cinsel yönelimim Allah ile benim aramda

Cinsel yönelimim Allah ile benim aramda

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde

Hulusi Akar ve komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde!

Yeni yıla vatan görevinde giren Mehmetçik'ten mesaj var: Gözünüz arkada kalmasın

Yeni yıla vatan görevinde giren Mehmetçik'ten mesaj var: Gözünüz arkada kalmasın

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

TEM'de feci kaza! Metrelerce aşağı uçtu: 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı

TEM'de feci kaza! Metrelerce aşağı uçtu

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şüpheli paket alarmı

İstanbul'da hastane önünde şüpheli çanta alarmı

Eski İBB Başkanı Nurettin Sözen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.