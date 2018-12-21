AFAD Başkanı Güllüoğlu, Trabzon'da

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Trabzon'da incelemelerde bulundu.

Güllüoğlu, Artvin'in Arhavi ilçesinde yapılan AFAD konutlarının anahtar teslim törenine katılmak üzere Trabzon'a geldi.

Trabzon AFAD İl Müdürü Ömer Kıratlı ve diğer yetkililerle Dernekpazarı ilçesinde incelemelerde bulunan Güllüoğlu, yapımı devam eden afet konutları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bu arada konutların afetzede ailelere önümüzdeki günlerde teslim edileceği öğrenildi.

İncelemelerin ardından Rize'ye geçen Güllüoğlu'nun, yarın Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenecek programa katılacağı bildirildi.

