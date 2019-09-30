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AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 20:11 | Son Güncelleme

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Habertürk'te açıklamalarda bulundu. Güllüoğlu, "130 civarında barınma alanı, 10 bin civarında da toplanma alanı var." dedi.

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Habertürk'te Kübra Par'la Açık ve Net programında açıklamalarda bulundu.

Güllüoğlu, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davet edildi mi?" sorusunu "İlk günkü toplantıda Ekrem İmamoğlu da vardı. Yarın saat 10.00'da buluşmak üzere denilerek toplantı kapandı. Keşke gelseydi. Katılmamayı da tercih etmiş olablir. Toplantıya İBB Başkanı'nın gelmesi beklenirdi. İBB, AFAD'ın en önemli ortağı. Sonrasında davet edilmedi polemiği olması üzücü" diyerek yanıtladı.

İSTANBUL DEPREME HAZIR MI?

Güllüoğlu, "Bütün faktörler açısından bakıldığında değiliz. Her bireyin hazır olması gerekir." dedi.

TOPLANMA ALANLARI YETERLİ Mİ?

Güllüoğlu, "Toplanma alanı ve barınma alanı arasında kavram karmaşası yaşanıyor. 1999 depreminden sonra 400 küsur alan belirlenmiş. Yerel yönetimler belirlemiş. Bu alanlar değişmez alanlar değil. Buralar barınma alanı değiller.

İstanbul'da yeterli barınma alanları var. İlk anda okullar, oteller, kamu binaları toplanma alanlarıdır. 130 civarında barınma alanı, 10 bin civarında da toplanma alanı var."

Kübra Par'ın "1-2 örnek verebilir misiniz?" demesi üzerine Güllüoğlu, "Beykoz çayırı mesala, satadyum yanı, büyük spor salonları, inşaat yapılmamış boş yeşil alanalr, üniversite arazileri, millet bahçeleri..." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Sıfata bak çay demle
ne demesini bekliyordumuz ki
ulan adamı bi yiyemediniz gitti
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