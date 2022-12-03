AFAD büyüklüğünü duyurdu! Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde 13.51'de deprem oldu. Depremin ayrıntılarını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) paylaştı. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.8 olarak aktarıldı, derinliği ise 8.87 km olarak kayıtlara geçti.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir yaralanma ya da çökme bilgisi henüz yok.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre de depremin büyüklüğü 3.8, derinliği 16.2 km olarak belirlendi.



