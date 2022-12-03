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AFAD büyüklüğünü duyurdu! Ege Denizi'nde deprem

03.12.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD'ın paylaştığı verilere göre, Ege Denizi'nde meydana gelen depremin saat 13:51'de gerçekleştiği, büyüklüğünün de 3.8 olduğu duyuruldu.

AFAD büyüklüğünü duyurdu! Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde 13.51'de deprem oldu. Depremin ayrıntılarını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) paylaştı. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.8 olarak aktarıldı, derinliği ise 8.87 km olarak kayıtlara geçti.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir yaralanma ya da çökme bilgisi henüz yok.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre de depremin büyüklüğü 3.8, derinliği 16.2 km olarak belirlendi.


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