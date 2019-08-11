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AFAD, Çanakkale’deki yangının kontrol altına alındığını duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 12:25 | Son Güncelleme

Önceki akşam Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında çıkan yangını söndürme çalışmalarında aktif rol oynayan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.Akşam 22.22’de başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme araçları ve ekipleri tarafından saat 22:36 itibariyle müdahale edilmeye başlandığı vurgulanan açıklamada, "Müdahaleyle birlikte yangın bölgesiyle koordinasyon sağlayarak ihtiyaç olan iş makinelerini yangın mahalline yönlendirmek üzere Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyete geçirilerek Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu çalışmalarına başlamıştır.

Önceki akşam Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında çıkan yangını söndürme çalışmalarında aktif rol oynayan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Akşam 22.22’de başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme araçları ve ekipleri tarafından saat 22:36 itibariyle müdahale edilmeye başlandığı vurgulanan açıklamada, "Müdahaleyle birlikte yangın bölgesiyle koordinasyon sağlayarak ihtiyaç olan iş makinelerini yangın mahalline yönlendirmek üzere Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyete geçirilerek Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu çalışmalarına başlamıştır. Yangına müdahalede ihtiyaç duyulan söndürme araçları kamu kurum ve kuruluşları, kaymakamlıklar, belediyeler ve özel sektör kuruluşlarından temin edilerek yangın bölgesine yönlendirmiştir. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğünden 62 arazöz, 10 dozer, 15 su tankeri, 2 itfaiye aracı, 8 ilk müdahale aracı, 11 pikap, 8 treyler, AFAD‘dan 2 tam donanımlı kurtarma aracı, Boğaz Komutanlığından 1 itfaiye aracı, İl Özel İdaresinden 1 su tankeri, Devlet Su İşleri Müdürlüğünden 3 dozer, 3 pikap, 3 treyler, 2.Kolordu Komutanlığından 1 dozer, 1 su tankeri, 1 itfaiye aracı, Çanakkale Belediyesinden 2 su tankeri, 2 itfaiye aracı, Kepez Belde Belediyesinden 2 itfaiye aracı, Ayvacık, Bayramiç, Biga ve Edremit Belediyelerinden 4 itfaye aracı, İçdaş’tan 1 su tankeri, Çan TKİ Linyit İşletmelerinden 1 dozer, 1 itfaiye aracı, Kirazlı Özel İdare Şantiyesinden 3 dozer, Çan Termik Santralinden 1 itfaye aracı, 18 Mart Termik Santralinden 1 itfaiye aracı, Gelibolu Belediyesinden 2 itfaiye aracı, 2 kepçe, Kavakköy, Evreşe ve Lapseki Belediyelerinden 1 itfaiye aracı, Yenice Belediyesinden 1 itfaiye aracı, Özel Tümad Maden firmasından 1 dozer, 4 ,itfaiye aracı, Ezine Belediyesinden 1 itfaiye aracı, Akçansa Fabrikasından 1 su tankeri, Eceabat Belediyesinden 2 itfaiye aracı, 2 kepçe, İl Sağlık Müdürlüğünden 3 ambulans, 2 UMKE aracı, Karabiga Belde Belediyesinden 1 su tankeri, Özel Enkazcı Firmasından 1 su tankeri, Eceabat’ta faaliyet gösteren özel firmadan 1 su tankeri, 1 itfaiye aracı olmak üzere toplam 177 yangın söndürme iş makinesi ve beraberinde 250 personel ile müdahaleye devam edilmiştir. Havanın aydınlanmasıyla birlikte karadan yapılan söndürme çalışmalarına 10 helikopter görevlendirmesi yapılmış olup; Çanakkale, Edremit, Keşan, Balıkesir, Bergama, Bursa ve İstanbul’dan kalkan 7 söndürme helikopterinin de desteğiyle yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına devam edilmektedir" denildi.

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