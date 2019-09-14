AFAD: "\u00c7ank\u0131r\u0131\u2019n\u0131n \u00c7erke\u015f il\u00e7esinde saat 22.03\u2019de 4.3 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi."PARTNER Kredi kart\u0131n\u0131 \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 anne-babas\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcrtmek i\u00e7in kiral\u0131k katil tutmu\u015f!\u0130\u015f\u00e7iler kimyasal maddeden etkilendi! Acil Servis kapat\u0131ld\u0131Feyzio\u011flu: Yarg\u0131 Reform Strateji Belgesi'nin \u00e7\u0131kmas\u0131 i\u00e7in her \u015feyi yap\u0131yoruz (2)
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