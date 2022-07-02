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AFAD'dan 6 ile 'orman yangını' uyarısı!

02.07.2022 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerinde şiddetli rüzgarın etkili olacağını bildiren AFAD, orman yangınlarına karşı uyardı.

AFAD'dan 6 ile 'orman yangını' uyarısı!

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Muğla, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de şiddetli rüzgarın etkili olacağı ve orman yangınlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Muğla, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerimizde hafta sonu etkili olacağı tahmin edilen şiddetli rüzgarın orman yangını riskini artıracağından, vatandaşlarımızın orman alanlarında piknik, tarla temizliği ve anız sebepleriyle kesinlikle ateş yakmaması, görülen ateş veya dumanı 112'ye bildirmesi önem arz etmektedir" denildi.

afad

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