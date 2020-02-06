HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AFAD'dan Bahçesaray'daki çığ faciasıyla ilgili açıklama

AFAD'dan Bahçesaray'daki çığ faciasıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 14:43 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı( AFAD) Van Bahçesaray karayolu karabet geçidi mevkiinde düşen iki çığda 39 kişi hayatını kaybettiğini 84 kişinin de yaralandığını açıkladı.

AFAD'dan Bahçesaray'daki çığ faciasıyla ilgili açıklama

AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Van - Bahçesaray karayolunun Karabet geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde düşen iki çığda, Sağlık Bakanlığı SAKOM’dan alınan bilgilere göre, toplam 39 kişi hayatını kaybetti; 84 kişi ise yaralandı. Çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü ile Birlik Müdürü de hastanede tedavi görüyor. Bölgede, olası çığlara karşı önlem olarak yapay patlatma çalışmaları yapıldı. Alana, çevre illerden 19 araçla 85 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı sevk edilirken Ankara’dan gelen askeri uçak, 75 kişilik JAK ve 10 kişilik AFAD ekiplerini Van’a getirdi. Bölgede toplamda 180 personel, 23 araç ve 1 Mobil Koordinasyon Merkezi göre yapıyor. Haberleşmenin aksamaması için alanda iki mobil baz istasyonu kuruldu. 2 mobil baz istasyonu daha bölgeye sevk edildi. Türk Kızılay, 700 kişilik kumanya dağıtımı yaptı. Alanda, AFAD Van haricinde çevredeki 7 ilden AFAD Ekipleri ve Ankara’dan gelen AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma(JAK) ekipleri görev yapıyor. Ankara’dan kalkan askeri uçak, AFAD Müdahale Daire Başkanı’nı, 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD Arama Kurtarma Ekibi ile 1 aracını 5 Şubat 17.13’te Van’a ulaştırdı. Böylece bölgeye toplam 23 araç, 1 AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi ve 180 arama kurtarma personeli sevk edildi. Alana ayrıca 34 ambulans ve 16 Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi gönderildi. AFAD Van İl Müdürü’nün görevi sırasında çığ altında kalması ve hastanede tedavisinin devam etmesi nedeniyle Van İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nin (AADYM) koordinasyonu için AFAD Muş İl Müdürü ve ekibi görevlendirildi. AFAD’ın İzmir, Bursa ve Samsun arama kurtarma birlikleri olası bir ihtiyaca karşı tedbiren teyakkuz durumuna geçirildi".

Van - Bahçesaray karayoluna, 4 Şubat 2020 17.45’te çığ düşmüştü. AFAD Van koordinasyonundaki arama kurtarma ekipleri, çığ altında kalan minibüs ve iş makinesinden 8’i sağ olmak üzere 13 vatandaşımızı çıkarmıştı. Ulaşılamadığı değerlendirilen 2 kişi için AFAD Van ve koordinasyonundaki Jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ile itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken 5 Şubat 12.00 sularında ikinci çığ düştü. Alanda çalışan ekiplerden bir kısmı çığ altında kaldı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
PARTNER İşte dünyanın en zengin kedisi İşte dünyanın en zengin kedisi
Fırtına, Meteoroloji Müdürlüğü binasının çatısını uçurduFırtına, Meteoroloji Müdürlüğü binasının çatısını uçurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD Bahçesaray çığ faciası

En Çok Okunan Haberler

Çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Bakan Çavuşoğlu flaş açıklama: Sabrımızın sınırı da var

Bakan Çavuşoğlu flaş açıklama: Sabrımızın sınırı da var

'Duyduğum en efsane ezan okunuyor'

'Duyduğum en efsane ezan okunuyor'

Ural'dan sert yanıt: Örf adetlerimize aykırı...

Ural'dan sert yanıt: Örf adetlerimize aykırı...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Polis memuru, otomobilini çalan 17 yaşındaki genci öldürdü

Polis memuru, otomobilini çalan 17 yaşındaki genci öldürdü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Uçağın pistten çıkıp düştüğü an! Dehşet anları kamerada

Uçağın pistten çıkıp düştüğü an! Dehşet anları kamerada

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çok üzücü ya gerçekten baştaki nederse ona göre hareket edenler gün gelicek baştakine cephe alıcak bu yazımda burda kalsın..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: 20 ilde dev FETÖ operasyonu! Gözaltı kararları var

İstanbul'da kritik operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

İBB’den ‘sahil kısmındaki camiler kapatıldı’ iddialarına cevap

İBB’den 'camiler kapatıldı’ iddialarına cevap

Avukatların adliyelerde 'çay' eylemi sürüyor

Avukatların adliyelerde 'çay' eylemi sürüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'la ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'la ilgili açıklama

Meral Akşener'in de bulunduğu uçakta panik anları!

Meral Akşener'in de bulunduğu uçakta panik anları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.