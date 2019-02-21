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AFAD'dan deprem açıklaması! İşte anlamı: Herkes tarafından hissedilir ve korku verir

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 13:45 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dün gece meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğündeki depremin maksimum şiddetinin VI olarak ölçümlendiğini açıkladı.

AFAD'dan deprem açıklaması! İşte anlamı: Herkes tarafından hissedilir ve korku verir

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, dün gece Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "20.02.2019 tarihinde Ayvacık (Çanakkale)’de meydana gelen Mw=5.0 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: VI olarak hesaplanmıştır" denildi.

VI ŞİDDETİNDEKİ DEPREM NEYİ İFADE EDER?

Magnitüd (MW) büyüklük, depremin kaynağında açığa çıkan enerjinin ölçüsünü ifade ederken, şiddet ise depremin yapılar ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür. Ayvacık’taki deprem için açıklanan VI şiddetindeki bir deprem, 'herkes tarafından hissedilir ve korku verir. Bazı ağır mobilyalar hareket eder; sıvalarda dökülmeler gözlenir. Genel olarak hafif hasarla sonuçlanır.'

Kaynak: DHA

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AFAD Çanakkale ayvacık depremi

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