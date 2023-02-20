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AFAD'dan deprem sonrası tsunami uyarısı: Sahil şeridinden uzak durun! Tsunami nedir?

20.02.2023 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan Samandağ ilçesinde de saat 20.07'de 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Yaşanılan deprem sonrası AFAD bölge halkını tsunami tehlikesine karşı uyardı.

AFAD'dan deprem sonrası tsunami uyarısı: Sahil şeridinden uzak durun! Tsunami nedir?

AFAD'dan deprem sonrası tsunami uyarısı geldi. Deniz seviyesinin 50 cm yükselebileceğini belirten AFAD bölgede bulunan vatandaşların sahil şeridinden uzak durması konusunda uyardı. İşte detaylar...

HATAY'DA İKİ DEPREM MEYDANA GELDİ!

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan Samandağ ilçesinde de saat 20.07'de 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 20.04'teki deprem, yerin 16,74 kilometre altında gerçekleşti.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 6,4 olarak rapor etti.

AFAD'DAN TSUNAMİ UYARISI GELDİ

20 Şubat akşam saatlerinde Hatay'da meydana gelen iki deprem sonrası AFAD tsunami tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

İşte o uyarı;

"Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki #depremler sonrasında, ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir."

"Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir."

TSUNAMİ NEDİR?

Tsunami ya da dev dalga, okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem, gök taşı düşmesi, deniz altındaki nükleer patlamalar, yanardağ patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi, zemin kaymaları gibi tektonik olaylar sonucu denize geçen enerji nedeniyle oluşan uzun periyotlu deniz dalgalarıdır. Ayrıca kasırgalar da tsunamiye neden olabilir. Önceleri tsunami dalgalarına gelgit dalgaları da denmiştir. Tsunamilerin %80'i Pasifik Okyanusu'nda gerçekleşir.

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