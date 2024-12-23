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AFAD'dan Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz için turuncu ve sarı uyarı! Kuvvetli fırtına ve sağanak bekleniyor

23.12.2024 17:03
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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yarın sabah saatleri itibarıyla Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, rüzgar, bu akşam saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nde de kuvvetli fırtına bekleniyor. Antalya ve Muğla için de sağanak uyarısında bulunuldu.

AFAD'dan Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz için turuncu ve sarı uyarı! Kuvvetli fırtına ve sağanak bekleniyor

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgi ve yapılan değerlendirmelere göre; 24 Aralık Salı günü sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde genellikle çok kuvvetli ve şiddetli; Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı şiddetli sağanak beklendiği belirtildi.

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Beklenen yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kıyılarda küçük çaplı dolu yağışı ve hortum, yükseklerde buzlanma, don olayı ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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İZMİR VE MUĞLA İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Muğla'da şiddetli ve yer yer aşırı şiddetli, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli, Aydın çevreleri, İzmir'in iç kesimleri ile Manisa'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu ve Konya'nın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi. Açıklamada, "Akdeniz ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

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ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'ninin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; rüzgarın, yarın Ankara il genelinde sabah saatlerinden itibaren genellikle güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Çarşamba akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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KAYSERİ İÇİN DE UYARI GELDİ

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; yarın Kayseri'de kuvvetli rüzgar beklendiği bildirilerek vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri çevrelerinde rüzgarın güney ve güney doğulu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. (DHA-İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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yağmur AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Fırtına meteoroloj
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