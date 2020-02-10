HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AFAD'dan Elazığ depremi sonrası yapılan çalışmalarla ilgili açıklama

AFAD'dan Elazığ depremi sonrası yapılan çalışmalarla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 10:54 | Son Güncelleme

AFAD, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ-Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşlarımızın hayatlarını normale döndürmek amacıyla AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmaları kesintisiz devam ettiğini açıkladı.

AFAD'dan Elazığ depremi sonrası yapılan çalışmalarla ilgili açıklama

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Bölgede, büyüklüğü 4,0’ın üzerinde 25, toplamda 2386 artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem bölgesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış, 45 vatandaşımız enkazdan sağ olarak kurtarılmıştır.
Depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; hastanelere başvuran 1.631 vatandaşımızdan 1.614’ü taburcu edilirken, 1’i yoğun bakım altında olan 17 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir” denildi.

AFAD, 45 MİLYON TL ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERDİ

AFAD Başkanlığı, bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ Valiliği emrine 25 milyon TL, Malatya Valiliği emrine 20 milyon TL olmak üzere toplam 45 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdiği kaydedildi.

YARDIM KAMPANYASI YOĞUN İLGİYE DEVAM EDİYOR

Milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası kapsamında, banka hesaplarında 68.280.314 TL, SMS sisteminde 27.920.120 TL olmak üzere toplam 96.200.434 TL yardım toplandığı bildirildi.

ELAZIĞ'DA KONTEYNER KENTLER KURULUYOR

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Elazığ’da 5 konteyner kentin kurulması çalışmaları devam ettiği belirtilerek Merkez Aşağı Demirtaş’ta 1.016, Merkez Kırklar’da 456, Merkez Doğu Kent’te 900, , Sivrice Gölbaşı’nda 254 ve Merkez Hankendi’de 1280 konteyner kurulumuna başlandığı ifade edildi.

İHTİYAÇ MALZEMELERİ BÖLGEYE ULAŞTIRILIYOR

AFAD ve Türk Kızılay lojistik depolarından bölgeye 30.453 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 46.084 yatak, 102.083 battaniye, 5.244 uyku seti, 11.730 ısıtıcı ve 111.858 hijyen malzemesi sevk edildiği açıklandı.

714 BİN ÖĞÜN SICAK YEMEK DAĞITILDI

Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında TAMP Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ’da 601.213 öğün, Malatya’da 113.050 öğün olmak üzere toplam 714.263 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirildiği kaydedilerek Türk Kızılay tarafından ayrıca bölgeye 7 ikram ara cı, 1 çocuk dostu alan ve 4 mobil mutfak ile 3 sahra mutfak kiti sevk edildiği belirtildi.

Deprem Bölgesinde Yürütülen Çalışmalarda Toplam 7.107 Kişi Görev Aldı
Açıklamada çalışmalarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Bölgeye arama kurtarma çerçevesinde 2.783 personel, 310 araç ve 24 arama köpeği görev almıştır. Arama kurtarma dışındaki TAMP çalışma gruplarından bölgeye 2.482 personel ve 238 araç görevlendirilmiştir. Süreç boyunca STK’lar da dahil toplam 7.107 kişi çalışmalara katılmıştır.

PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Psikososyal destek çalışmaları kapsamında Elazığ’da 4.545 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 14.778 kişiyle destek görüşmesi yapılmıştır. Malatya’da 907 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 3.885 kişiyle destek görüşmesi yapılmıştır.

"BAĞIŞ YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE"

Vatandaşlarımızın yapacağı yardımların AFAD Başkanlığı koordinasyonunda yapılması Cumhurbaşkanlığımız tarafından uygun görüldüğünden, yardım yapma taleplerini karşılayacak SMS ve hesap numaraları bulunmaktadır.
Vatandaşlarımız, tüm GSM operatörlerinden DEPREM yazıp 1866’ya SMS göndererek afetzedeler için 10 TL bağışta bulunabilmektedir. Ayrıca aşağıda belirtilen bankaların hesap numaraları ile PTTBank’ın Deprem Posta Çeki Hesabına istedikleri tutarda yardım yapabilmektedir."

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
PARTNER Dünyayı ağlatan görüntü! 3 yıl önce ölen kızıyla buluştu Dünyayı ağlatan görüntü! 3 yıl önce ölen kızıyla buluştu
Öğrenci servisinde faciadan dönüldüÖğrenci servisinde faciadan dönüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ deprem elazıg deprem

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

Oscar'a damga vurdu! Üstü ayrı altı ayrı olay

Oscar'a damga vurdu! Üstü ayrı altı ayrı olay

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı

İstanbul'da dehşet! Yemek yerken başından vuruldu

İstanbul'da dehşet! Yemek yerken başından vuruldu

"Robin Hood" bir kez daha ortaya çıktı

"Robin Hood" bir kez daha ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

TSK’ya ait 200 askeri araç İdlib’e girdi

TSK’ya ait 200 askeri araç İdlib’e girdi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

İmamoğlu'ndan toplu taşıma zammına ilişkin ilk açıklama!

İmamoğlu'ndan toplu taşıma zammına ilişkin ilk açıklama!

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şişli'de 6 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu, anne ise hastaneye kaldırıldı

Şişli'de 6 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu

Kaza geçiren Özhaseki, Yılmaz ve Türel'in tedavileri tamamlandı

Özhaseki, Yılmaz ve Türel'in tedavileri hakkında yeni açıklama

Niğde'de 'Parazit' operasyonu

Niğde'de 'Parazit' operasyonu

Karabük dondu! İnsan boyunda sarkıtlar oluştu

Boyları insana yaklaştı

Özgür Arduç'tan mahkemede kan donduran sözler!

Özgür Arduç'tan kan donduran sözler: İkisini de öldürecektim

Hulusi Akar, Mustafa Varank ve Hakan Fidan'dan TÜBİTAK'a ziyaret

Hulusi Akar, Mustafa Varank ve Hakan Fidan'dan TÜBİTAK'a ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.