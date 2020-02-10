AFAD'dan Elazığ depremi sonrası yapılan çalışmalarla ilgili açıklama

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Bölgede, büyüklüğü 4,0’ın üzerinde 25, toplamda 2386 artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem bölgesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış, 45 vatandaşımız enkazdan sağ olarak kurtarılmıştır.

Depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; hastanelere başvuran 1.631 vatandaşımızdan 1.614’ü taburcu edilirken, 1’i yoğun bakım altında olan 17 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir” denildi.

AFAD, 45 MİLYON TL ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERDİ

AFAD Başkanlığı, bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ Valiliği emrine 25 milyon TL, Malatya Valiliği emrine 20 milyon TL olmak üzere toplam 45 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdiği kaydedildi.

YARDIM KAMPANYASI YOĞUN İLGİYE DEVAM EDİYOR

Milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası kapsamında, banka hesaplarında 68.280.314 TL, SMS sisteminde 27.920.120 TL olmak üzere toplam 96.200.434 TL yardım toplandığı bildirildi.

ELAZIĞ'DA KONTEYNER KENTLER KURULUYOR

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Elazığ’da 5 konteyner kentin kurulması çalışmaları devam ettiği belirtilerek Merkez Aşağı Demirtaş’ta 1.016, Merkez Kırklar’da 456, Merkez Doğu Kent’te 900, , Sivrice Gölbaşı’nda 254 ve Merkez Hankendi’de 1280 konteyner kurulumuna başlandığı ifade edildi.