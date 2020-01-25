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  4. Son dakika! AFAD'dan Elazığ depremiyle ilgili kritik 'yardım' açıklaması

Son dakika! AFAD'dan Elazığ depremiyle ilgili kritik 'yardım' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 15:13 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, AFAD'dan yapılan açıklamada, "Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz" denildi.

Son dakika! AFAD'dan Elazığ depremiyle ilgili kritik 'yardım' açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), herhangi bir karışıklığa yol açmamak için Cumhurbaşkanlığının bildirdiği çerçeve dışında depreme ilişkin yardım çağrısında bulunulmamasını istedi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ ve Malatya depremiyle ilgili, kamu kurum ve kuruluşlarından ve bazı vatandaşlardan sosyal medya mecralarında yardım talebinde bulunduğunun gözlemlendiği ifade edildi.

İhtiyaçların Cumhurbaşkanlığının bildirdiği çerçevede, AFAD Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yardım yapmak isteyenlerin bu konudaki istek ve hassasiyetlerini anlıyoruz. Ancak herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza çağrımız, ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin toplama ehliyetinin AFAD Başkanlığı koordinesinde olduğunu hatırlatırız."

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Elazığ Depremi

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