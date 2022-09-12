AFAD'dan kritik uyarı! Önümüzdeki 2 saate dikkat

Ankara için sel uyarısı geldi. AFAD, vatandaşları su baskınlarına ve şiddetli yağışa karşı uyarırken önümüzdeki 2 saate özellikle dikkat edilmesini istedi.

"KUVVETLİ OLMASI BEKLENİYOR"

AFAD'dan yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, 12 Eylül Pazartesi; Ankara'nın Bala ve Kırıkkale'nin Keskin, Bahşılı, Karakeçili ile Çelebi ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 2 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi. (DHA)

