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AFAD'dan kritik uyarı! Önümüzdeki saatlere dikkat

12.09.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), Ankara ve Kırıkkale'de etkili olması beklenen kuvvetli yağışla ilgili uyarı mesajı yayınlandı. Vatandaşların ani su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi. Açıklamada, "12 Eylül Pazartesi; Ankara'nın Bala ve Kırıkkale'nin Keskin, Bahşılı, Karakeçili ile Çelebi ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 2 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir." denildi.

AFAD'dan kritik uyarı! Önümüzdeki saatlere dikkat

Ankara için sel uyarısı geldi. AFAD, vatandaşları su baskınlarına ve şiddetli yağışa karşı uyarırken önümüzdeki saatlerde özellikle dikkat olunmasını istedi.

DDD

"KUVVETLİ OLMASI BEKLENİYOR"

AFAD'dan yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, 12 Eylül Pazartesi; Ankara'nın Bala ve Kırıkkale'nin Keskin, Bahşılı, Karakeçili ile Çelebi ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 2 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Ankara afad
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