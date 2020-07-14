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AFAD'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama: 80 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 12:19 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize'de aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda mahsur kalan 80 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

AFAD'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama: 80 kişi kurtarıldı

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rize genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde 9, Sarısu köyünde 42, Madenli beldesinde 24 ve Ağıran Şelalesi oteller mevkisinde 5 vatandaş, mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun dün geceden itibaren bölgede çalışmaları koordine ettikleri belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığından helikopter görevlendirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde 1 vatandaşımız ve Madenli beldesinde 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup, 12 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede AFAD, jandarma, UMKE, emniyet, Türk Kızılay, DSİ, KGM, belediye ve STK'lardan görevlendirilen toplamda 55 personel ve 12 araç, çalışmalarda görev almaktadır. Meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan 12 köy yolunun açılması için ekskavatör, yükleyici, greyder, kanal kazıcı ve kamyonlar ile çalışmalar devam etmektedir."

(AA)

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