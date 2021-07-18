AFAD'dan Rize'deki sele ilişkin açıklama

AFAD'dan yapılan açıklamada, 14 Temmuz Çarşamba akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışlar neticesinde Merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere Rize'de meydana gelen sel ve su baskınlarının ardından bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

2 BİNİN ÜZERİNDE PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Rize'de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yerel düzey çalışma gruplarının AFAD koordinasyonunda 7/24 esasına göre çalışmalarına devam ettiği aktarılan açıklamada, TAMP kapsamında görevlendirilen toplam personel sayısının 2 bin 776, toplam görevlendirilen araç sayısının ise 704 olduğu ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, metrekareye Güneysu ilçesinde 213,6 kilogram, Çayeli Madenli beldesine 188,2 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, yaşanan sel afetinde 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, kaybolan 2 vatandaşı arama çalışmalarının Güneysu ilçesi ve Muradiye beldesinde 2 noktada 57'si dalgıç olmak üzere 244 personelle devam ettiği anlatıldı.

Arama çalışmalarına AFAD ekipleri ile birlikte, JAK, UMKE, Sahil Güvenlik, deniz polisi ile AKUT, ANDA ve İHH ekiplerinin katıldığı, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 1 sahil güvenlik gemisi, 30 gemi personeli, AFAD ve Jandarmaya ait 4 köpekli arama timinin de destek verdiği belirtilen açıklamada, ayrıca bölgeye keşif amaçlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 helikopter ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı'nın (JİKU) görevlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekipleri tarafından bugün itibarıyla toplam 1039 bina ve 2 bin 691 bağımsız bölümde yapılan incelemeler sonucunda, 39 ağır yıkık bina, 83 ağır yıkık bağımsız bölüm tespit edildi, hasar tespit çalışmaları devam ediyor." bilgisi aktarıldı.

ULAŞIM ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Rize-Çayeli ayrımı Küçükçayır il yolu, Güneysu-Başköy yolu, Güneysu-Büyükköy-Çayeli yolu ve Çayeli-Hemşin yolunun 16 Temmuz itibarıyla ulaşıma açıldığı aktarılan açıklamada, yollarda iyileştirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 346 köyün 143'ünde selden dolayı kapanan ana yolların tamamının açıldığı, afetten dolayı kapanan 426 köy içi bağlantı yolunun 342'sinin ulaşıma açıldığı, 84'ünde çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

ENERJİ ÇALIŞMALARI

İl genelinde afetten sonra ilk etapta 288 trafo merkezinde toplam 24 bin aboneye enerji verilemediği ifade edilen açıklamada, çalışmalar sonucunda trafo hasarlarının giderildiği ve tüm abonelere enerji verildiği duyuruldu.

SAĞLIK VE PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI

Sel afetinde 5 yaralının hastanelere ulaştırıldığı, 4'ünün ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği, 1 yaralının tedavisinin hastanede sürdüğü bildirilen açıklamada, afetten etkilenen bölgelerde 188 vatandaşa psikososyal destek hizmeti verildiği aktarıldı.

AFAD'ın açıklamasında, bölgede tahliye ve yerleştirme işlemlerine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Çayeli Büyükköy beldesinde 7 farklı noktada 35 kişi, Güneysu ilçesinde 4 farklı noktada 20 kişi, Muradiye beldesinden 3 kişi, merkez Karayemiş'ten 30 kişi, Ambarlık köyünden 15 kişi olmak üzere toplam 103 kişi tahliye edilmiştir. Güneysu Merkez Mahallesi'nden tahliye edilen 15 kişi, Güneysu Spor Lisesi yurduna yerleştirilmiştir. Türk Kızılay tarafından gerçekleştirilen sıcak çorba, kumanya ve içecek ikramları ile şu ana kadar 28 bin 376 kişiye ulaşılmıştır. Güneysu ilçesinde, Tepebaşı köyünde, Muradiye beldesinde, Büyükköy beldesinde ve Spor Lisesi Pansiyonunda toplam 650 kişiye hem öğle hem de akşam sıcak yemek dağıtımı yapılmıştır."

HABERLEŞME ÇALIŞMALARI

Sel afetinin yaşandığı ilk saatlerde 9 yerleşim yerinde 11 baz istasyonunda ve 73 santralde toplam 3 bin 312 internet arızası ve 2 bin 538 telefon arızasının rapor edildiği, çalışmalar sonucunda haberleşme kesintisi olan bölgenin bulunmadığı bildirilen açıklamada, Muradiye beldesine mobil baz hattı yerleştirildiği ve Güneysu ilçe merkezine mobil baz istasyonu kurularak ücretsiz internet ve şarj hizmeti verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Güneysu ilçesi ile Muradiye ve Madenli beldelerinin tamamında içme suyu ve kanalizasyon probleminin giderildiği, Büyükköy beldesinin üst kodlarındaki depolara ulaşım sorunu giderildiği ve beldenin yüzde 90'ına su verildiği anlatıldı.

AFAD tarafından afet etüt çalışmaları kapsamında oluşturulan 4 ayrı ekibin 140 noktada 205 binada inceleme yaptığı aktarılan açıklamada, "İnceleme yapılan bölgede, 4'ü yıkık-ağır hasarlı olmak üzere 44 konutun nakledilmesi, 28 konut için afet önleyici istinat duvarı yapılması, 16 konutun ise kontrol etütleri programına alınması önerilmiş olup görevlendirilen ekiplerce sahada çalışmalar devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, afete müdahale ve hayatın normalleştirilmesi faaliyetlerinde kullanılmak üzere Rize'ye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 1 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 11,5 milyon ve AFAD Başkanlığınca 5 milyon lira olmak üzere toplam 17 milyon 500 bin lira gönderildiği bildirildi.

Kaynak: AA

