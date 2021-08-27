AFAD'dan "seçilmiş kişilere yardım" iddiasıyla ilgili açıklama

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 11 Ağustos'ta Batı Karadeniz'de başlayan aşırı yağışlar sonucu Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınlarının meydana geldiği ve bu afetler sonucu Kastamonu'nun Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri, Sinop'un Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri ile Bartın'un Ulus ilçesinin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiği hatırlatıldı.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Bugün bazı medya kuruluşlarında yer alan "Gerze'de yardımların seçilmiş kişilere dağıtıldığı"na ilişkin mesnetsiz iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugüne kadar ülkemizin dört bir köşesinden hayırsever vatandaşlarımızın, kurum ve kuruluşlarımızın bölgeye gönderdiği 3 milyon 460 bin 347 kalem ürünün (gıda kolisi, su, bebek bezi vb.) Afet Yönetim Karar Destek Sistemi (AYDES) aracılığıyla girişi yapılmıştır. Gelen yardımlar, Bozkurt ilçesi ile birlikte, selden etkilenen ve Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen Gerze gibi diğer ilçelerdeki ihtiyaç sahiplerine, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Çalışma Grubu'nun koordinasyonunda, herhangi bir ayrım yapılmadan dağıtılmaktadır.

Gerçeği yansıtmayan ve herhangi bir dayanağı olmadan yayımlanan bu tarz haberlerin, bölgede yaraların sarılması için günlerdir vefakarca görev yapan yardım görevlilerini üzdüğünü ve çalışmalara destek yerine köstek olduğunu hatırlatırız." (AA)



