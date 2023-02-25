HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AFAD’dan vatandaşlara dikkat çeken uyarı: Ses kayıtlarına itibar etmeyin!

AFAD’dan vatandaşlara dikkat çeken uyarı: Ses kayıtlarına itibar etmeyin!

25.02.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar sosyal medyada yer alan ses kayıtlarına itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, "Sosyal medya üzerinden değişik ses kayıtları ile yayılan birtakım haberlerin olduğunu görüyoruz. Özellikle bir depremin önceden yerinin, saatinin bilinmesi, belirlenmesi mümkün değil" dedi. Tatar ayrıca Niğde'deki depreme ilişkin açıklamalarda bulunurken "Bunu bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

AFAD’dan vatandaşlara dikkat çeken uyarı: Ses kayıtlarına itibar etmeyin!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremi bağımsız bir deprem olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Tatar, AFAD'da düzenlenen basın toplantısında, Bor ilçesinin yaklaşık 15-20 kilometre batısına denk düşen alanda yaşanan depremin derinliğinin AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından 7 kilometre olarak ölçüldüğünü belirtti.

Tatar, "Bunu bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz. Deprem, özellikle 20 Eylül 2020 yılında yine Bor'un Obruk beldesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem ile aynı bölgeye düşüyor." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası artçı sarsıntılara ilişkin de bilgi veren Tatar, şunları kaydetti:

"Özellikle Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin sonrasında şu ana kadar toplam 9 bin 470 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu, gerçekten çok büyük bir rakam. Yani depremlerin sonrasındaki artçı sarsıntıların sayısında şu ana kadar bir düzenli azalmanın olmadığını görüyoruz. Bunun uzun bir süre daha devam edeceğini ama belli bir zaman sonrasında ise azalarak artık sona ereceğini söylemek mümkün fakat bu artçı sarsıntıların en az 2 yıl kadar sürmesini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Ortalama 3 dakika civarında bir artçı sarsıntının yaşandığını ifade etmekte yarar var."

2

"ÖZELLİKLE HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMASI SON DERECE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Dün Gürün ve Pütürge ile bugün Niğde'nin Bor ilçesinde yaşanan depremlerin bir kez daha hasarlı binalardan uzak durmanın önemini gösterdiğine işaret eden Tatar, 5 ve üzeri büyüklükteki depremlerin özellikle hasarlı binalarda yıkıma neden olabildiğine dikkati çekti. Tatar, "Özellikle hasarlı binalardan uzak durulması ve bu bölgelerdeki resmi görevlilerin uyarılarına mutlaka uyulması son derece büyük önem taşıyor. Hasarlı binalardan eşya alınması konusunda da ısrarcı olunmaması gerekiyor. Bu konudaki yasaklamaya uyulması önemli." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgede çok ciddi travma yaşandığını dile getiren Tatar, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız, sürekli bir deprem beklentisiyle bu travmayı fiilen sahada yaşıyor. Sahada çalışan birçok araştırmacı arkadaşımızın verdiği bilgiler bu yönde. Bir yandan psikososyal destek ekipleri bu anlamda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışırken diğer yandan bizlerin, bilim insanlarının bu anlamda sağlıklı, akılcı, daha sağduyulu mesajlar vermesi son derece önemli. Tüm vatandaşlarımızı sakin ve soğukkanlı bir şekilde bu sürecin içinde yer almaya davet ediyoruz."

SOSYAL MEDYADAKİ SES KAYITLARI HAKKINDA UYARDI

Tatar, sosyal medya üzerinden değişik ses kayıtlarıyla birtakım haberlerin yayıldığını ifade ederek, vatandaşların, devletin resmi kanallarının yapacağı duyurular ve vereceği bilgiler dışında başka bir bilgiye itibar etmemesinin önem taşıdığını vurguladı.

Bir depremin önceden yerinin, saatinin bilinmesi ve belirlenmesinin bugünkü bilimsel bilgiler ışığında mümkün olmadığının altını çizen Tatar, "Doğal olarak biliyoruz ki ülkemiz bir deprem ülkesi. Ülkemizin her yerinde açıkçası deprem üretme potansiyeli bulunan faylar var. Bu anlamda en önemli husus bunlara karşı hem toplum hem de devlet olarak hazır hale gelmek. Eminim bu süreci birlikte yürüterek sonuçta çok daha sağlıklı bir şekilde bu travmayı atlatacağımıza inanıyorum." dedi.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O anlar sosyal medyada gündem oldu! Depremzede çocuğun yayında konuştuğu anlara tepki geldi: "Sırf izlenme için her şeyi yaparsınız!"O anlar sosyal medyada gündem oldu! Depremzede çocuğun yayında konuştuğu anlara tepki geldi: "Sırf izlenme için her şeyi yaparsınız!"
Canlı yayında belediye başkanının sözüne verdiği yanıt gündem oldu! 'Vay halimize'Canlı yayında belediye başkanının sözüne verdiği yanıt gündem oldu! 'Vay halimize'
Tansiyon giderek yükseliyor! Yeni açıklama geldi: Savaş ilanıdırTansiyon giderek yükseliyor! Yeni açıklama geldi: Savaş ilanıdır
Anahtar Kelimeler:
afad

En Çok Okunan Haberler

Deprem sonrası dikkat çeken detay! 'Bu inanılmaz bir şey'

Deprem sonrası dikkat çeken detay! 'Bu inanılmaz bir şey'

Gram altın fiyatları tepetaklak! 30 Aralık sonrası ilk kez...

Gram altın fiyatları tepetaklak! 30 Aralık sonrası ilk kez...

Bir il için daha korkutan uyarı! 'Büyük bir deprem bekleniyor'

Bir il için daha korkutan uyarı! 'Büyük bir deprem bekleniyor'

Merak ediliyordu! "7.2 ve 7.4 büyüklüğünde" diyerek uyardı

Merak ediliyordu! "7.2 ve 7.4 büyüklüğünde" diyerek uyardı

Süper Lig'in eski yıldızının eşinden tüyler ürpertici video!

Süper Lig'in eski yıldızının eşinden tüyler ürpertici video!

Yaptığı 'pes' dedirtti, üstüne bir de tehdit etti! 'Başına iş arama'

Yaptığı 'pes' dedirtti, üstüne bir de tehdit etti! 'Başına iş arama'

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.