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AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar kimdir? Orhan Tatar'ın hayatı ve biyografisi!

07.02.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar 10 ilde hissedilen Kahramanmaraş depremine ilişkin bugün yaptığı açıklamada yaralı sayısının 20 bin 426'ya, ölü sayısının 3 bin 381'e yükseldiğini belirtti. Çok sayıda kişi arama motorlarında AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürüne ilişkin araştırma yapıyor. Peki, AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar kimdir? İşte Orhan Tatar'ın hayatı ve biyografisi...

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar kimdir? Orhan Tatar'ın hayatı ve biyografisi!

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar 7 Şubat 2023 Salı gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Orhan Tatar Kahramanmaraş depremi ile ilgili can kaybı ve yaralı sayısını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. İşte AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar hakkında bilgiler...

ORHAN TATAR KİMDİR?

Orhan Tatar, 28 Ocak 1965 tarihinde Sivas'ta dOĞDUÇ

Orhan Tatar, Adana Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

AFAD DEPREM RİSK AZALTMA GENEL MÜDÜRÜ ORHAN TATAR HANGİ GÖRREVLERDE BULUNDU?

Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olan, Tatar Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Akademik Dergiler Müdürlüğü'nce yayımlanan Türk Yerbilimleri Dergisi'nin Başeditörü olarak 2 yıl süreyle görevlendirilmiştir.

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Yrd.Doç.Dr.Gülcan Tatarla evlidir.

Orhan Tatar bir erkek çocuğu babasıdır.

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deprem

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