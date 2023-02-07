AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar kimdir? Orhan Tatar'ın hayatı ve biyografisi!

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar 7 Şubat 2023 Salı gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Orhan Tatar Kahramanmaraş depremi ile ilgili can kaybı ve yaralı sayısını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. İşte AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar hakkında bilgiler...

ORHAN TATAR KİMDİR?

Orhan Tatar, 28 Ocak 1965 tarihinde Sivas'ta dOĞDUÇ

Orhan Tatar, Adana Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

AFAD DEPREM RİSK AZALTMA GENEL MÜDÜRÜ ORHAN TATAR HANGİ GÖRREVLERDE BULUNDU?

Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olan, Tatar Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Akademik Dergiler Müdürlüğü'nce yayımlanan Türk Yerbilimleri Dergisi'nin Başeditörü olarak 2 yıl süreyle görevlendirilmiştir.

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Yrd.Doç.Dr.Gülcan Tatarla evlidir.

Orhan Tatar bir erkek çocuğu babasıdır.

