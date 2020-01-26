HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AFAD: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti (11)

AFAD: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti (11)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 09:00 | Son Güncelleme

HASTANEYE BAŞVURAN KİŞİ SAYISI 1607 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.00'de yapılan açıklamayla depreme ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

HASTANEYE BAŞVURAN KİŞİ SAYISI 1607
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.00'de yapılan açıklamayla depreme ilişkin güncel bilgileri paylaştı. AFAD'ın açıklamasında, enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı 45, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 31 olduğu belirtildi. Açıklamada, depremden sonra 1607 kişinin ise hastanelere başvurduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca, 76 binanın depremde yıkıldığı ve 645 binada ağır, 541 binada da orta ve az hasar bulunduğu kaydedildi. İncelenen 1521 binanın 347'sinin depremden hasar almadığı açıklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa’da 74 yaşında kadın yanarak can verdiBursa’da 74 yaşında kadın yanarak can verdi
Kars UMKE ve 112 ekipleri deprem bölgesinden döndüKars UMKE ve 112 ekipleri deprem bölgesinden döndü
Okul müdiresi eski öğrencilerine para verip...Okul müdiresi eski öğrencilerine para verip...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AFAD'dan 'deprem saati' açıklaması!

AFAD'dan 'deprem saati' açıklaması!

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Melih Gökçek'in deprem sonrası paylaşımı tepki çekti

Melih Gökçek'in deprem sonrası paylaşımı tepki çekti

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'daki depremde son durum: 31 kişi hayatını kaybetti, 1607 kişi yaralandı

AFAD duyurdu! Elazığ depreminde ölü ve yaralı sayısı yükseldi

Maslak'ta korkunç kaza! Araç hurdaya döndü: 1'i ağır 3 yaralı

Maslak'ta korkunç kaza! 1'i ağır 3 yaralı

Son dakika! Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem (AFAD Kandilli son depremler)

Malatya'da bir deprem daha

Denizli'de coronavirüs iddiasına açıklama

Denizli'de coronavirüs iddiasına açıklama

Trump'tan İran'a müzakere yanıtı: Hayır, teşekkürler

Trump'tan İran'a: Hayır, teşekkürler

Son dakika: AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı yükseldi

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.