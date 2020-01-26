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AFAD: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti (8)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 02:27 | Son Güncelleme

AFAD: 31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 02.00 sıralarında yaptığı açıklamada Elazığ merkezli depremde 31 kişinin yaşamını yitirdiği belirtti.

AFAD: 31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 02.00 sıralarında yaptığı açıklamada Elazığ merkezli depremde 31 kişinin yaşamını yitirdiği belirtti.

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