AFAD: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti (8)

AFAD: 31 K\u0130\u015e\u0130 HAYATINI KAYBETT\u0130\nAfet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 (AFAD), saat 02.00 s\u0131ralar\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada Elaz\u0131\u011f merkezli depremde 31 ki\u015finin ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fi belirtti.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u01302.5 ya\u015f\u0131ndaki Y\u00fcsra'n\u0131n, 24 saat sonra mucize kurtulu\u015fu (2)Depremden sonra C\u0130MER\u2019e destek mesaj\u0131 ya\u011fd\u0131Is\u0131rgan otunun faydalar\u0131 nelerdir? Is\u0131rgan otu neye iyi gelir?
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