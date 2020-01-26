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AFAD: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 31 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 02:48 | Son Güncelleme

AFAD: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 31 oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, bölgeye ulaştırılan 9 bin 233 çadırdan ihtiyaç duyulan kadarının kurulumunun tamamlandığı, hasar tespit analizleri sonucunda 76 binanın yıkıldığı, 642'sinin ağır hasar aldığı, 425'inin de az ve orta hasarlı olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Deprem sonrası AFAD koordinasyonunda enkazdan kurtarılan kişi sayısının 45'e yükseldiği, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 31 olduğu belirtilen açıklamada, 1547 kişinin depremden sonra hastanelere başvurduğu aktarıldı.

Alandaki çalışmalarda 3 bin 433 arama kurtarma personeli ile beslenme, barınma, enerji, haberleşme ve psikososyal çalışma gruplarından 192 personelin görev yaptığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Yapılan çalışmalarda 17 bin sıcak yemek, 5 bin kahvaltı, 7 bin çorba, 13 bin 550 bardak çay, 6 bin 275 su, 6 bin 495 ekmek, 6 bin 286 kutu ikram malzemesi, 1251 battaniye, 1211 ısıtıcı, 23 çadır ve 286 yatak dağıtımı yapılmıştır." ifadesi yer aldı.

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AFAD deprem Elazığ

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