AFAD: "Depremde yaralı sayısı 1234 oldu"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 22, yaralı sayısının 1234 olduğu bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Sivrice ilçesindeki deprem sonrasında bölgede saat 16.00 itibarıyla büyüklüğü 4'ün üzerinde 14 depremin meydana geldiği, toplam 401 artçı sarsıntı yaşandığı ve enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısının 42 olduğu belirtildi.

Depremde 18'si Elazığ, 4'ü Malatya olmak üzere 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada, yaralı sayısı ise Elazığ'da 843, Malatya'da 226, Diyarbakır'da 43, Adıyaman'da 25, Batman'da 6, Kahramanmaraş'ta 37, Şanlıurfa'da 63 olmak üzere 1243 olarak aktarıldı.

- 3 bin 699 personel görevde

AFAD il ve birlik müdürlükleri başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden toplam 3 bin 699 arama kurtarma personeli ve 554 aracın bölgeye sevk edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalarda, 17 arama kurtarma köpeği de görev almaktadır. Profesyonel ekiplere destek vermek üzere 108 kişiden oluşan STK ve gönüllü ekipleri alanda çalışmaktadır. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makineleri, AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinesi çalışmayacaktır.