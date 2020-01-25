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  4. AFAD, depremzedelere yardım etmek isteyenler için hesap numaraları paylaştı

AFAD, depremzedelere yardım etmek isteyenler için hesap numaraları paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 19:20 | Son Güncelleme

AFAD'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Elazığ ve Malatya'ya yapılacak yardımlar için gerekli bilgiler paylaşıldı.

AFAD, depremzedelere yardım etmek isteyenler için hesap numaraları paylaştı

AFAD yaptığı açıklamada "Elazığ ve Malatya'yı etkileyen deprem sonrası vatandaşlarımızın depremzedelere yardım ulaştırmak amacıyla yoğun ilgi ve talepleri bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımız tarafından vatandaşlarımızın yapacağı yardımların AFAD Başkanlığınca koordine edilmesi uygun görüldüğünden nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımı için gerekli SMS ve hesap numaraları aşağıdadır. Saygıyla arz ederiz" ifadelerini kullandı.

AFAD


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