AFAD, depremzedelere yardım etmek isteyenler için hesap numaraları paylaştı

AFAD yaptığı açıklamada "Elazığ ve Malatya'yı etkileyen deprem sonrası vatandaşlarımızın depremzedelere yardım ulaştırmak amacıyla yoğun ilgi ve talepleri bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımız tarafından vatandaşlarımızın yapacağı yardımların AFAD Başkanlığınca koordine edilmesi uygun görüldüğünden nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımı için gerekli SMS ve hesap numaraları aşağıdadır. Saygıyla arz ederiz" ifadelerini kullandı.



