AFAD duyurdu: 1 ayda 13 bin deprem meydana geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 45 bini aşarken bölgedeki artçı sarsıntılar da devam ediyor.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat-4 Mart tarihleri arasında 13 bin deprem meydana geldi.

6 aylık zaman diliminde kaydedilen deprem sayısının Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 1 ayda ulaşıldığı belirtildi.

????1-7 Mart #DepremHaftası



➡️6 Şubat-4 Mart tarihleri arasında AFAD Başkanlığı tarafından ülkemiz ve yakın civarında 1⃣3⃣.0⃣0⃣0⃣'e yakın deprem kaydedilmiştir.



➡️6 aylık zaman diliminde kaydedilen deprem sayısına,Kahramanmaraş depremleri artçıları nedeniyle 1 ayda ulaşılmıştır. pic.twitter.com/EN7OAr9JDR March 4, 2023



