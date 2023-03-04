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AFAD duyurdu: 1 ayda 13 bin deprem meydana geldi

04.03.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bir ayda 13 bin artçı deprem meydana geldi. Açıklamada 6 aylık zaman diliminde kaydedilmesi beklenen 13 bin depremin 1 ayda gerçekleştiği belirtildi.

AFAD duyurdu: 1 ayda 13 bin deprem meydana geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 45 bini aşarken bölgedeki artçı sarsıntılar da devam ediyor.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat-4 Mart tarihleri arasında 13 bin deprem meydana geldi.

6 aylık zaman diliminde kaydedilen deprem sayısının Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 1 ayda ulaşıldığı belirtildi.


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