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  4. SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Adıyaman'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Adıyaman'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
06.06.2024 14:00
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Son dakika deprem haberi: Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.24 kilometre derinlikte olduğu belirtilen depremin 13.47'de olduğu belirtildi. Depremin Adıyaman'a komşu olan Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da hissedildiği belirtildi.

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Adıyaman'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberi: Adıyaman'da deprem meydana geldi. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Depremin Adıyaman'a komşu olan Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da hissedildiği belirtildi.

hgfh

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:


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deprem Adıyaman afad
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