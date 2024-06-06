SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Adıyaman'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberi: Adıyaman'da deprem meydana geldi. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Depremin Adıyaman'a komşu olan Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da hissedildiği belirtildi.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:







