AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da 3,9 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre Afyonkarahisar Sultandağı'nda 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.35'de meydana gelen depremin derinliği 12.51 kilometre olarak ölçüldü.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır