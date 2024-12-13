AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da 3,9 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre Afyonkarahisar Sultandağı'nda 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.35'de meydana gelen depremin derinliği 12.51 kilometre olarak ölçüldü.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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