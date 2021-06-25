AFAD duyurdu! Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 12.21'de, Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'nın 49,94 kilometre açığındaki depremin derinliği, 4,32 kilometre olarak belirlendi. Datça'nın kırsal Yazıköy, Cumalı, Sındı, Yakaköy ve Mesudiye mahallerinden hissedilen deprem nedeniyle olumsuzluk bildirilmedi.

DHA

