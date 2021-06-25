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  4. AFAD duyurdu! Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

25.06.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu! Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 12.21'de, Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'nın 49,94 kilometre açığındaki depremin derinliği, 4,32 kilometre olarak belirlendi. Datça'nın kırsal Yazıköy, Cumalı, Sındı, Yakaköy ve Mesudiye mahallerinden hissedilen deprem nedeniyle olumsuzluk bildirilmedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
deprem Muğla
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