AFAD duyurdu! İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 7.22 kilometre altında yaşandığı belirtildi.
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