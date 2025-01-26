HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. AFAD duyurdu! İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
26.01.2025 10:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 7.22 kilometre altında yaşandığı belirtildi.

AFAD duyurdu! İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre İzmir'de saat 10:21'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

697

Sarsıntının yerin 7.22 kilometre altında olduğu aktarıldı. Alınan ilk bilgilere göre şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.

Anahtar Kelimeler:
deprem İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Memurdan fazla maaş alıyorduk' Talep azalınca o yöntemi buldu!

'Memurdan fazla maaş alıyorduk' Talep azalınca o yöntemi buldu!

Bursa'da ilginç olay! Yaptığı başını yaktı... Mağdur olarak geldiği duruşmadan ceza alarak çıktı

Bursa'da ilginç olay! Yaptığı başını yaktı... Mağdur olarak geldiği duruşmadan ceza alarak çıktı

Beyzbol sopasıyla katletti! Torbaya koyup parka götürdükten sonra yaktı: 'Öldürme niyetim yoktu'

Beyzbol sopasıyla katletti! Torbaya koyup parka götürdükten sonra yaktı: 'Öldürme niyetim yoktu'

Faizsiz konut sahibi olmak isterken elinizdeki paradan da olmayın! Şikayet yağdı: 240 bin TL'yi bu oyunla alıyorlar

Faizsiz konut sahibi olmak isterken elinizdeki paradan da olmayın! Şikayet yağdı: 240 bin TL'yi bu oyunla alıyorlar

Bodyguardlar alkollü kalabalığı feci şekilde dövdü! Çok sayıda yaralı... Hayati tehlikesi olanlar var

Bodyguardlar alkollü kalabalığı feci şekilde dövdü! Çok sayıda yaralı... Hayati tehlikesi olanlar var

Türkiye'nin yüreği yanarken skandal sözler! "Hızlı olan bizi yakalasın"

Türkiye'nin yüreği yanarken skandal sözler! "Hızlı olan bizi yakalasın"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.