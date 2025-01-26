AFAD duyurdu! İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre İzmir'de saat 10:21'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının yerin 7.22 kilometre altında olduğu aktarıldı. Alınan ilk bilgilere göre şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.