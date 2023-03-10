SON DAKİKA: AFAD duyurdu: Samsun açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Samsun'un Çarşamba ilçesinin 69,71 kilometre açığında saat 01.22'de, 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin yaklaşık 20 kilometre derinliğinde yaşandı. (DHA)
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 9, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Karadeniz - [69.71 km] Çarşamba (Samsun)
Tarih:2023-03-10
Saat:01:22:05 TSİ
Enlem:41.964 N
Boylam:36.993 E
Derinlik:19.26 km
Detay:https://t.co/XYvkhjJLij@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi