HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA: AFAD duyurdu: Samsun açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA: AFAD duyurdu: Samsun açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem

10.03.2023 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD Samsun'un Çarşamba ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Karadeniz'deki deprem yerin 20 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SON DAKİKA: AFAD duyurdu: Samsun açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Samsun'un Çarşamba ilçesinin 69,71 kilometre açığında saat 01.22'de, 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin yaklaşık 20 kilometre derinliğinde yaşandı. (DHA)

Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem! Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da korkunç cinayet! Arkadaşları tarafından vurulup duvardan atıldıİstanbul'da korkunç cinayet! Arkadaşları tarafından vurulup duvardan atıldı
Beklenen Marmara depremiyle ilgili açıklama!Beklenen Marmara depremiyle ilgili açıklama!
DSP'den Cumhur İttifakı açıklaması! 'Değerlendiririz'DSP'den Cumhur İttifakı açıklaması! 'Değerlendiririz'
Anahtar Kelimeler:
deprem Samsun

En Çok Okunan Haberler

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Urfalı Zeyno'yu görenler tanıyamadı! Cesur pozları olay oldu

Urfalı Zeyno'yu görenler tanıyamadı! Cesur pozları olay oldu

Malatya'da kamyonun devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da kamyonun devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Seçimde parmak boyası kullanılacak mı? Karar verildi

Seçimde parmak boyası kullanılacak mı? Karar verildi

Beklenen Marmara depremiyle ilgili açıklama!

Beklenen Marmara depremiyle ilgili açıklama!

İnce, Kılıçdaroğlu'nu aradı! CHP görüşmenin detaylarını açıkladı

İnce, Kılıçdaroğlu'nu aradı! CHP görüşmenin detaylarını açıkladı

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.