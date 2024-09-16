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  4. AFAD duyurdu! Tunceli'de korkutan deprem! (AFAD-Kandilli son depremler) Prof. Dr. Naci Görür uyarmıştı

AFAD duyurdu! Tunceli'de korkutan deprem! (AFAD-Kandilli son depremler) Prof. Dr. Naci Görür uyarmıştı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
16.09.2024 17:04
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Tunceli'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Pülümür, büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür bölgeye dikkatleri çekerek "Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur" demişti.

AFAD duyurdu! Tunceli'de korkutan deprem! (AFAD-Kandilli son depremler) Prof. Dr. Naci Görür uyarmıştı

Tunceli'de saat 16.44'te bir deprem meydana geldi. AFAD yaptığı açıklamada yerin 7 km altında meydana gelen depremin merkez üssünü Pülümür, büyüklüğü 4.1 olarak açıkladı.

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KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

AFAD- SON DEPREMLER

KANDİLLİ- SON DEPREMLER

NACİ GÖRÜR UYARMIŞTI: "OLURSA 7'NİN ÜZERİNDE DEPREM OLUR"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir programda bölge için şu sözleri söylemişti:

"Şu anda Tunceli’de deprem olmasını bekliyorum. Erzincan’ın doğusunda Karlıova var. O aradaki kısım Kuzey Anadolu Fayı’nın en doğu ucudur. Biz oraya Yedisu fayı diyoruz. Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem üretimi olacak. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur. Orada bina ve nüfus yoğunluğu fazla değil ama yine de benim insanım hayatını kaybeder. Benim bu sözümü Tunceli valisi o bölgenin valileri ciddiye aldı."

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Anahtar Kelimeler:
deprem Tunceli
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