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AFAD Düzce'deki depreme ilişkin son durumu açıkladı: 180 artçı meydana geldi

24.11.2022 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD, Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin son durumu paylaştı. Yapılan bilgilendirmede, bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere, toplamda 180 artçı depremin meydana geldiğini bildirdi. Öte yandan deprem nedeniyle yaralanan 16 kişinin, hastanelerde tedavi edildiği ifade edildi.

AFAD Düzce'deki depreme ilişkin son durumu açıkladı: 180 artçı meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce Gölyaka'daki 5,9 büyüklüğündeki depremden sonra 180 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 16'sının tedavisi hastanelerde sürüyor.

Depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 180 artçı sarsıntı meydana geldi. Bölgede 2 bin 580 personel ve 471 araç görevlendirildi. (AA)

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Düzce afad

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