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AFAD eğitmeninden 'Afet ve Acil Durum Çantası' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 14:02 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da 41 kişinin ölümüne neden olan depremin ardından, Afet ve Acil Durum Çantası’nın önemi, bir kez daha ortaya çıktı.

Selen YALAZ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ELAZIĞ'da 41 kişinin ölümüne neden olan depremin ardından, Afet ve Acil Durum Çantası’nın önemi, bir kez daha ortaya çıktı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Eğitmeni Gamze Yıldırım, "Afet ve Acil Durum çantasını afetler olmadan önce aile ile birlikte hazırlanması gerekiyor. Çantanın evimizde çıkışa yakın bir noktada, kapalı bir dolapta durmasını öneriyoruz. Ayrıca işyeri, arabada da yedek bir çanta bulundurmamız gerekiyor" dedi.
Eğitmen Gamze Yıldırım, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından deprem çantasının önemine dikkati çekti. Yıldırım, DHA'ya yaptığı açıklamada, Afet ve Acil Durum çantasının evlerdeki malzemelerle hazırlanabileceğini belirterek, "Afet ve Acil Durum çantasını afetler olmadan önce aile ile birlikte hazırlanması gerekiyor. Bu çanta bize afet sonrasındaki süreçte temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için gerekli. Afet ve Acil Durum çantası evimizde çıkışa yakın bir noktada, kapalı bir dolapta durmasını öneriyoruz. Durumun paniği ile çantayı aramakla uğraşmamız gerekir. Ayrıca işyeri, arabada da yedek bir çanta bulundurmamız gerekiyor" dedi.
'TEMEL İHTİYAÇ OLARAK SU OLMALI'
Yıldırım, çantada olması gereken eşyaları ise, şöyle sıraladı:
"Temel ihtiyaç olarak; su, uzun süre bozulmayacak konserveler ve yüksek kalorili yiyecekler olması gerekiyor. Bunun dışında pilli bir radyo olmalı. Radyoyu deprem bittikten sonra dışarıdaki süreçte güvenli haberleri alabilmek için kullanıyoruz. Bu çantanın içinde el feneri olmalı, bu da tahliye olurken bastığımız yeri görmek için önemli. Daha uzun süre kullanmak içinde yine yedek pil koymamız gerekiyor. Yine düdük var, buda sesimizi duyurmak için yine gerekli olacak. Çok amaçlı çakı, çakmak, kibrit, kalem, yağmurluk, toz maskesi, eldiven ve önemli evraklarımızın fotokopileri, bir miktar para ayrıca evimizin ve arabamızın yedek anahtarları bu acil durum çantasının içinde olmalı."
'HER VAATNDAŞIN İLK YARDIM EĞİTİMİ ALMASI GEREKİR'
Yıldırım, Afet ve Acil Durum zamanlarında ufak yaralanmalarda ilk yardımın oldukça önemli olduğunu kaydederek, her vatandaşın mutlaka ilk yardım eğitimi alması gerektiğini vurguladı. Yıldırım, "İlk yardımı öğrenip bir tane tam donanımlı ilk yardım kiti çantaya koymamız gerekiyor. Bunun dışında sürekli bir rahatsızlığımız varsa bu ilaçların yedeklerini çantamızda bulundurmamız gerekiyor. Hava soğuk olabilir bu nedenle mevsim şartlarına uygun kıyafet ve battaniye koymak gerekir" diye konuştu.

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