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AFAD ekipleri Elazığ’a sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 23:27 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından bölgeye 17 ilden AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Elazığ’a çevre illerden AFAD ekipleri sevk edildi.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından bölgeye 17 ilden AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Elazığ’a çevre illerden AFAD ekipleri sevk edildi. Tokat’tan 8 kişilik 2 arama kurtarma teknisyeninden oluşan kurtarma ekibi malzemeleri araçlara yükleyerek yola çıktı. Tokat İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğüne Süleyman Yiğit, AFAD Başkanlığı koordinesinde 2 araçla 8 arama kurtarma ekibinin olay bölgesine görevlendirildiğini kaydetti.

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