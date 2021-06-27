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  4. AFAD ekiplerinin en zor görevi! Olay yerine gidince acı gerçeği öğrendiler

AFAD ekiplerinin en zor görevi! Olay yerine gidince acı gerçeği öğrendiler

27.06.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki stajyer öğretmen hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedenini araçtan çıkarmak için olay yerine giden AFAD ekipleri ise ölen kişinin aynı kurumda görev yaptıkları meslektaşlarının kızı olduğunu duyunca hüzne boğuldu. AFAD ekipleri, acılı meslektaşlarını ve aile üyelerini güçlükle sakinleştirdi.

AFAD ekiplerinin en zor görevi! Olay yerine gidince acı gerçeği öğrendiler

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Fatih Nizamiye Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T., idaresindeki otomobil, S.Y., yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan S.Y.’nin kullandığı araç yol ortasındaki refüjde bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra yan yatarak durabildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yan yatarak durabilen araçtaki Ezgi Aslanbek’in (22) öldüğünü belirlerken ardından yaralanan H.İ.K.’yi ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

ACI HABERİ GÜÇLÜKLE VERDİLER

Kazanın ardından olayı duyarak bölgeye gelen kazazedelerin yakınları ise birbirlerine sarılarak gözyaşı döküp, yakınlarını teselli etmeye çalıştı. Kurtarma çalışması için olay yerine gelen AFAD ekipleri ile aynı kurumda çalıştıkları meslektaşları Sadettin Aslanbek’i mesaide olmamasına rağmen görünce önce şaşırdı. Ardından Aslanbek kazaya karışan araçlardan birinde kızının olduğunu söyleyince AFAD ekipleri bir süre durumu sakladıktan sonra acılı babaya kızı Ezgi Aslanbek’in hayatını kaybettiğini güçlükle söyledi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Kızlarının hayatını kaybettiğini duyan baba Aslanbek ve eşi Sevim Aslanbek sinir krizleri geçirdi. Aile üyelerini AFAD ekipleri sakinleştirmeye çalışsa da bunda başarılı olamadı ve olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleri anne ve babayı ambulansa bindirerek müdahalede bulundu.

Kazada hayatını kaybeden Ezgi Aslanbek’in özel bir okulda stajyer öğretmen olarak görev yaptığı öğrenilirken, kazanın ardından otomobilin içerisinde çıkarılan cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Afyonkarahisar
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