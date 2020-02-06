AFAD, Elazığ'da konteyner kurulumu için çalışmaları başlattı

AFAD, Elazığ depremi sonrası devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ-Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşlarımızın hayatlarını normale döndürmek amacıyla AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmaları kesintisiz devam etmektedir. Bölgede büyüklüğü 4,0’ın üzerinde 25, toplamda 2 bin 218 artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem bölgesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış, 45 vatandaşımız enkazdan sağ olarak kurtarılmıştır. Depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, hastanelere başvuran bin 631 vatandaşımızdan bin 604’ü taburcu edilirken, 2’si yoğun bakım altında olan 27 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Elazığ’da 4 konteyner kent kurulmasının planlandığı belirtilen açıklamada, "Toplam 2 bin 490 konteyner kurulumu için gerekli çalışmalara süratle başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

AFAD 25 MİLYON TL ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERDİ

AFAD’ın bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ Valiliğine 15 milyon TL, Malatya Valiliğine 10 milyon TL olmak üzere toplam 25 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdiği de kaydedildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: