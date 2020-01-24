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AFAD: Elazığ depremi için 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.

24.01.2020 22:45 | Son Güncelleme

AFAD: Elazığ depremi için 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.

AFAD: Elazığ depremi için 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.

AFAD: Elazığ depremi için 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.

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