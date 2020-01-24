AFAD: Elazığ depremi için 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.

AFAD: Elaz\u0131\u011f depremi i\u00e7in 28 \u00e7al\u0131\u015fma grubu, 7 g\u00fcn 24 saat \u00e7al\u0131\u015fma esas\u0131na g\u00f6re faaliyete ge\u00e7irilmi\u015ftir.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu ile \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Murat Kurum'un incelemelerde bulunmak \u00fczere Elaz\u0131\u011f\u2019a gidece\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131Soylu: "Elaz\u0131\u011f\u2019daki depremde ilk belirlemelere g\u00f6re 4 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc bilgisi var"Kandaki MCH de\u011ferinin d\u00fc\u015f\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc ve y\u00fcksekli\u011fi ne anlama gelir?
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