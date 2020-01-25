AFAD: Elazığ depreminde 18 kişi öldü 651 kişi yaralandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve 651 kişinin yaralandığını bildirdi.

AFAD, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’de 6,8 büyüklüğünde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve 651 kişinin hastanelere başvurduğunu bildirdi. AFAD’dan yapılan açıklamada, deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzerinde 10 adet depremin meydana geldiği ve toplam artçı deprem sayısının 118 olduğu belirtildi.

AFAD, açıklamasında, Elazığ’da 13, Malatya’da 4 ve Diyarbakır’da 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AFAD’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Elazığ İl AFAD ekipleri şehir merkezinde yıkılan binalara müdahale etmektedir. Elazığ merkez ile Maden ve Sivrice’de yıkılan binalar olduğu bilgisi alınmıştır. Elazığ ve çevre illerde arama tarama çalışmaları devam etmektedir.

Elazığ havaalanı çalışır durumdadır. Haberleşme şebekesinde kesinti meydana gelmiştir. Elektrik ve doğalgaz hatlarında herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Bölgeye giden trenler en yakın istasyonlara çektirilmiştir.

Deprem bölgesinin havadan görüntülenmesi amacıyla, Batman ilinden 1, Jandarma Komutanlığı’ndan 2 İHA ile Diyarbakır EGM’ye ait bir helikopter ve Adana EGM’ye ait bir uçak bölgeye sevk edilmiştir.

Tüm çevre iller bölgeye karayoluyla bölgeye ulaşım sağlamaktadır. Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm afet ve acil durum yönetimi merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir.

39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden, toplamda 968 arama kurtarma personeli ve 182 araç bölgeye sevk edilmiştir. Çalışmalara destek amacıyla 13 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderilmiştir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır.”

“97 TIR sevk edildi”

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Acil ihtiyaçlar nedeniyle Beslenme, Enerji, Haberleşme ve Psikososyal çalışma gruplarından ekipler bölgeye sevk edilmeye başlamıştır. Bu kapsamda 110 personel ve 36 araç bölgeye yönlendirilmiştir.

AFAD Adana, Ankara, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin, Muş ve Sivas lojistik depolarından bölgeye, 97 tır ile 4.296 çadır, 5.406 yatak ve 10.460 battaniye sevk edilmiştir.

Türkiye Afet Müdahale Planı’na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Depremin şiddeti ile ilgili de bir görsel yayımlayan AFAD, yaptığı açıklamada, “Deprem Ön Hasar Tahmin Sistemi (AFAD-RED) kullanılarak üretilen şiddet haritasına göre depremin merkez üssüne en yakın, Türkiye sınırları içerisindeki, yerleşim yerinde depremin şiddeti MMI IX olarak hesaplanmıştır. Sismik şiddet ve ön hasar kestirimleri, ampirik bağıntılar kullanılarak otomatik olarak hesaplanmıştır ve saha gözlemlerine dayanmamaktadır.

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır.

Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır.

Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir” ifadelerine yer verdi.

