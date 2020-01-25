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AFAD: Elazığ depreminde can kaybı 20'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 09:07 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen depremde ölü sayısı 20’ye yükseldi.

AFAD: Elazığ depreminde can kaybı 20'ye yükseldi

Depremde yaralananların sayısı ise 1015 olarak açıklandı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan basın duyurusunda Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde en az 20 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Duyuruda deprem nedeniyle Elazığ’da en az 16, Malatya’da ise en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1015 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

6.8 büyüklüğündeki depremi birçok artçı sarsıntı izledi. AFAD deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 11 adet deprem meydana geldiğini duyurdu. Toplam artçı deprem sayısı ise 228 olarak açıklandı.

Depremin merkez üssü Elazığ Sivrice’de hava sıcaklığının -8°C derece olduğu; haberleşmede bir sıkıntı yaşanmadığı kaydedildi. Elektrik ve doğalgaz hatlarında da bir sıkıntı bulunmadığı belirtildi.

Elazığ şehir merkezinde 4 binanın yıkıldığı, AFAD ekiplerinin enkazda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Soylu: Malatya’da enkaz altında kalan yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki incelemelerinin ardından Malatya'nın Doğanyol ilçesine gitti. Soylu Soylu, Malatya Pütürge ve Doğanyol'da enkaz altında kalan olmadığını, Elazığ'da ise Maden ilçesinin beldesinde enkaz altında 3 kişi bulunduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Soylu "Elazığ'da hala enkazın altındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Biraz önce bir haber aldık bir vatandaşımız canlı olarak çıkarıldı. İnşallah bu çalışmalardan ümitli haberleri alabilmek mümkün olacaktır" diye konuştu.

Deprem komşu ülkelerden de hissedildi

Suriye ve İran devlet televizyonlarında yer alan haberlerde depremin bu ülkelerde de hissedildiği belirtildi. Lübnan yerel basınında çıkan haberlerde de depremin Beyrut ve Trablus’ta hissedildiği ifade edildi.

AFAD, bölgeye gönderilen yardım personeli ve yardım malzemesi ile ilgili bilgileri Twitter hesabı üzerinden de düzenli olarak güncelliyor.

Reuters, BW/EC

© Deutsche Welle Türkçe

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