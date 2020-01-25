AFAD: "Elazığ merkezde Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce bir kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır."

AFAD: "Elaz\u0131\u011f merkezde Mustafa Pa\u015fa mahallesinde g\u00f6rev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az \u00f6nce bir ki\u015fiyi daha enkaz alt\u0131ndan sa\u011f olarak kurtarm\u0131\u015ft\u0131r."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERMetroda \u00e7\u0131lg\u0131na \u00e7eviren g\u00f6r\u00fcnt\u00fc!Ordu\u2019dan Elaz\u0131\u011f\u2019a yard\u0131m eliElaz\u0131\u011f merkezli 6.8'lik deprem, yurdun do\u011fusunu sallad\u0131: 18 \u00f6l\u00fc (5)
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