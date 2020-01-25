AFAD: "Elazığ merkezde Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce bir kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır."

AFAD: "Elaz\u0131\u011f merkezde Mustafa Pa\u015fa mahallesinde g\u00f6rev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az \u00f6nce bir ki\u015fiyi enkaz alt\u0131ndan sa\u011f olarak kurtarm\u0131\u015ft\u0131r."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, deprem yard\u0131mlar\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapt\u0131AFAD: \u201cTAMP \u00e7al\u0131\u015fma grubu 24 saat \u00e7al\u0131\u015facak\u201dYe\u015fil \u00e7ay\u0131n faydalar\u0131 nelerdir?
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