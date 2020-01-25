AFAD: Elazığ merkezli depremde 20 kişi hayatını kaybetti, 1015 kişi yaralandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 1015 kişinin de yaralandığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Sivrice'deki deprem sonrasında saat 07.50 itibarıyla bölgede 4 ve üzeri büyüklükte 11 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 228 olduğu belirtildi.

Elazığ şehir merkezinde 4 binanın yıkıldığı, AFAD ekiplerinin enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, Elazığ ile çevre illerde arama tarama çalışmalarının devam ettiği, yurtlarda kalanların da spor salonlarına alındığı aktarıldı.

Ölü sayısının 20, yaralı sayısının ise 1015 olduğu bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Elazığ Havaalanı çalışır durumdadır. Haberleşme şebekesinde kısa süreli kesinti meydana gelmiş ve kısa sürede sorun giderilmiştir. Elektrik ve doğal gaz hatlarında herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Bölgeye giden trenler en yakın istasyonlara çektirilmiştir.

39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, jandarma arama kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden toplam 1162 arama kurtarma personeli ve 233 araç bölgeye sevk edilmiştir. Çalışmalara destek amacıyla 15 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderilmiştir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır."