AFAD, Elazığ ve Malatya için toplanan bağış miktarını açıkladı

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8’lik depremin ardından 41 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiş, 45 kişi enkazlardan sağ kurtarılmış ve bin 607 kişi yaralanarak hastanelere başvurmuştu. Hastaneye başvuran yaralıların bin 540’ı taburcu edilirken, 11’i yoğun bakımda olmak üzere 67 kişinin tedavilerinin sürdüğü aktarıldı. Ayrıca açıklamada, 6.8’lik depremin ardından büyüklüğü 4’ün üzerinde 22 deprem meydana geldiği, toplam artçı sayısının ise bin 348 olduğu kaydedildi.

Yürütülen iyileştirme çalışmalarındaki gelişmelere yer verilen açıklamada, "Bölgeye 26 bin 397 çadır ulaştırılırken; Elazığ ilinde 65 bin 330 öğün, Malatya ilinde ise 40 bin 900 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Türk Kızılay tarafından ayrıca bölgeye 7 ikram aracı, 1 çocuk dostu alan ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti sevk edilmiştir" denildi.

TÜRKİYE YARDIM KAMPANYASI İÇİN KENETLENDİ

Türkiye genelinde depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için yapılan yardım kampanyalarında toplanılan rakamlardan bahsedilen açıklamada, "Aziz milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası sonucunda, banka hesaplarında 44 milyon 257 bin 597 lira, SMS sisteminde 27 bin 652 bin 360 lira olmak üzere toplam 71 milyon 909 bin 957 lira yardım toplanmıştır" ifadeleri kullanıldı.