AFAD, Elazığ ve Malatya için toplanan bağış miktarını açıkladı

"T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL : TR 7300 0100 1745 5555 5555 5204

USD : TR 4600 0100 1745 5555 5555 5205

EURO : TR 1900 0100 1745 5555 5555 5206

Banka Swift Kod No : TCZBTR2A

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

TUNALI HİLMİ TİCARİ ŞUBESİ

TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99

USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88

EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92

Banka Swift Kod No : TVBATR2A

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

Banka Swift Kod No : TRHBTR2A

PTTBANK DEPREM POSTA ÇEKİ HESABI: 1866"

(İHA)