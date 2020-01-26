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AFAD Elazığ ve Malatya valiliklerine 2’şer milyon lira yardım ödeneği gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 12:08 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaşanan depremin ardından Elazığ ve Malatya valiliklerine 2’şer milyon lira yardım ödeneği gönderdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaşanan depremin ardından Elazığ ve Malatya valiliklerine 2’şer milyon lira yardım ödeneği gönderdi. AFAD, depremde bin 542 kişinin hastaneye başvurduğunu ve enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısının 45’e yükseldiğini de duyurdu.
AFAD, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası son bilgileri paylaştı. AFAD’tan yapılan açıklamaya göre deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı 45’e yükseldi. Hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 31’e yükselirken, deprem sonrasında hastanelere başvuran vatandaşların sayısı bin 607 oldu. Deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde olan 20 artçı sarsıntı meydana geldiği belirtilen açıklamada, toplam artçı sayısının 714 olduğu bildirildi.
Hasar tespitlerine de yer verilen açıklamada, “AFAD Başkanlığı tarafından bölgeye 7 bin 505 çadır ulaştırılmış olup, ihtiyaç duyulan 4 bin 211 çadırın dağıtımı ve kurulumu tamamlanmıştır. 380 personelin katılımıyla devam eden hasar tespit çalışmaları kapsamında bin 521 bina incelenmiştir. Şu ana kadar yürütülen çalışmalar sonucunda 76 binanın yıkıldığı, 645 binanın ağır hasarlı olduğu belirlenmiştir” denildi.
Yapılan incelemeler sonrasında Elazığ ve Malatya’da toplamda bin 521 binanın incelemesinin tamamlandığı ve bunlardan 347’sinin hasarsız olduğu belirtildi. Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 3 bin 733 personel, 555 araç, 19 arama kurtarma köpeği ve 5 hava aracının görev aldığı belirtilen açıklamada, "Elazığ şehir merkezinde hâlihazırda 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilirken, bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalıştırılmamaktadır" denildi.

Elazığ ve Malatya’ya 4 milyon lira yardım ödeneği
Açıklamada, AFAD Başkanlığı tarafından depremin ağır olarak yaşandığı Elazığ ve Malatya’da yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere Elazığ ve Malatya Valiliğine 2’şer milyon lira olmak üzere toplamda 4 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği kaydedildi. AFAD Başkanlığı tarafından 152 tır ile bölgeye 7 bin 505 aile çadırı, 400 genel maksat çadırı, 11 bin 532 yatak, 18 bin 720 battaniye ve 524 yastık çarşaf seti sevk edildiği kaydedilen açıklamada, bölgede 3 bin 391 çadırın dağıtıldığı, ek olarak da toplu alanlara 820 çadırın kurulumunun yapıldığı bildirildi. Öte yandan Türk Kızılayı tarafından bölgeye 276 personel, 55 araç, 7 ikram aracı, bir çocuk dostu alanı ve 4 mobil mutfak ile iki sahra mutfak kiti, 15 bin 875 battaniye, 5 bin 79 yatak, bin 563 ısıtıcı, 2 bin 500 çadır, 193 bin 420 kilogram un ve 3 bin 200 adet gıda kolisi sevk edildi. Yapılan çalışmalarda ise 17 bin sıcak yemek, 5 bin kahvaltı, 7 bin çorba, 13 bin 550 bardak çay, 6 bin 275 su, 6 bin 495 ekmek, 6 bin 286 kutu ikram malzemesi, bin 251 battaniye, bin 211 ısıtıcı, 23 çadır ve 286 yatak dağıtımı yapıldığı belirtildi.
Elazığ ve Malatya’yı etkileyen deprem sonrası vatandaşların depremzedelere yardım ulaştırmak amacıyla yoğun ilgi ve talepleri bulunduğu aktarılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından vatandaşların yapacağı yardımların AFAD Başkanlığınca koordine edilmesinin uygun görüldüğü bildirildi. Depremzedelere yardımda bulunmak isteyen vatandaşların SMS atabileceği aktarılan açıklamada, ’DEPREM’ yazıp tüm operatörlerden 1866’ya SMS göndererek afetzede vatandaşlar için 10 lira bağışta bulunabileceği belirtildi. Nakit yardımında bulunmak isteyen vatandaşlar için verilen banka hesapları ise şöyle:
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ
TL: TR 7300 0100 1745 5555 5555 5204
USD: TR 4600 0100 1745 5555 5555 5205
EURO: TR 1900 0100 1745 5555 5555 5206
Banka Swift Kod No: TCZBTR2A

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TUNALI HİLMİ TİCARİ ŞUBESİ
TL: TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99
USD: TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88
EURO: TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92
Banka Swift Kod No: TVBATR2A

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. BAKANLIKLAR ŞUBESİ
TL: TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28
USD: TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92
EURO: TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93
Banka Swift Kod No: TRHBTR2A

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