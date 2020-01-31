AFAD: “Elazığ ve Malatya’da iyileştirme çalışmaları devam ediyor”

AFAD Acil Yardım Ödeneği 14 Milyon TL’ye Çıkarıldı Açıklamada şöyle devam etti: "AFAD Başkanlığı, bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ Valiliği emrine 7 milyon TL, Malatya Valiliği emrine 7 milyon TL olmak üzere toplam 14 milyon TL acil yardım ödeneği göndermiştir. Milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası kapsamında, banka hesaplarında 58.642.922 TL, SMS sisteminde 27.827.740 TL olmak üzere toplam 86.470.662 TL yardım toplamıştır.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, “Bölgede, büyüklüğü 4,0’ın üzerinde 22, toplamda 1.659 artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem bölgesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış, 45 vatandaşımız enkazdan sağ olarak kurtarılmıştır. Depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; hastanelere başvuran 1.607 vatandaşımızdan 1.561’i taburcu edilirken, 4’si yoğun bakım altında olan 46 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Deprem bölgesinde bulunan 39.460 binanın hasar tespit çalışmaları tamamlanmış; 584 binanın yıkıldığı, 6.845 binanın ağır hasarlı olduğu belirlenmiştir." denildi.

212 Bin Öğün Sıcak Yemek Dağıtıldı

Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında TAMP Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ’da 148.297 öğün, Malatya’da 64.400 öğün olmak üzere toplam 212.697 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Türk Kızılay tarafından ayrıca bölgeye 7 ikram aracı, 1 çocuk dostu alan ve 4 mobil mutfak ile 3 sahra mutfak kiti sevk edilmiştir.

39.460 Binanın Hasar Tespit Çalışması Tamamlandı

Hasar tespit çalışmaları sonucunda, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta şuana kadar incelenen 39.460 binadan 584’ünün yıkıldığı, 6.845’inin ağır hasar aldığı, 1.207’sinin orta ve 14.389’unun az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 235 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 14.317 binanın ise hasarsız olduğu tespit edilmiştir.

Bağış Yapmak İsteyen Vatandaşlarımızın Dikkatine!

Vatandaşlarımızın yapacağı yardımların AFAD Başkanlığı koordinasyonunda yapılması Cumhurbaşkanlığımız tarafından uygun görüldüğünden, yardım yapma taleplerini karşılayacak SMS ve hesap numaraları bulunmaktadır. Vatandaşlarımız, tüm GSM operatörlerinden DEPREM yazıp 1866’ya SMS göndererek afetzedeler için 10 TL bağışta bulunabilmektedir. Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası ile PTTBank’ın aşağıdaki hesap numaralarına istedikleri tutarda yardım yapabilmektedir.