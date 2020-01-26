HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AFAD: "Enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı 44’e yükseldi"

AFAD: "Enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı 44’e yükseldi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 00:27 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’da yaşanan depremde 1542 kişinin hastaneye başvurduğunu ve enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısının da 44’e yükseldiğini duyurdu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’daki deprem sonrası müdahale ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’da yaşanan depremde 1542 kişinin hastaneye başvurduğunu ve enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısının da 44’e yükseldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’daki deprem sonrası müdahale ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı. AFAD’tan yapılan açıklamaya göre, saat 23.00 itibariyle, deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı 44’e yükseldi. Hayatını kaybeden vatandaşların sayısı ise 29 oldu. Ayrıca, 1542 vatandaş da depremden sonra hastanelere başvurdu. Hasar tespitlerine de yer verilen açıklamada, “Bölgeye ulaştırılan 8 bin 565 çadırdan ihtiyaç duyulan kadarının kurulumu tamamlanırken hasar tespit analizleri ile 72 binanın yıkıldığı, 514’ünün ağır hasar aldığı ve 409’unun az ve orta hasarlı olduğu belirlendi” denildi.

Hasar tespit çalışmaları sürüyor
Açıklamada, hasar tespit çalışmalarında, 280 teknik personel ve 4 aracın görev yaptığı da belirtildi. Ayrıca, şimdiye kadar toplam 1323 binanın incelendiği ve 328’inin hasarsız olduğu tespit edildi.

Uzak illerdeki ekipler 10 uçakla sevk edildi
Açıklamada, şu bilgiye de yer verildi:
“Deprem sonrasında tüm AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz haline geçirildi. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezleri (AADYM) aktif hale getirildi. Bölgeye, İstanbul, Ankara ve Konya illerinden toplam 10 uçuş ile arama kurtarma, sağlık ve insani yardım ekipleri başta olmak üzere ekipler sevk edildi."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Meteoroloji duyurdu! Elazığ ve Malatya'ya kar yağışı geliyorMeteoroloji duyurdu! Elazığ ve Malatya'ya kar yağışı geliyor
Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı!Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı!
Hematokrit düşüklüğü ve yüksekliği neden olur?Hematokrit düşüklüğü ve yüksekliği neden olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'da bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD: 44 vatandaşımız enkaz altından kurtarıldı

AFAD son durumu açıkladı!

Meteoroloji duyurdu! Elazığ ve Malatya'ya kar yağışı geliyor

Meteoroloji duyurdu! Elazığ ve Malatya'ya kar yağışı geliyor

Esenyurt'ta korkunç olay! Evden kötü kokular gelince öldüğü anlaşıldı

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye destek mesajı

Macron'dan Türkiye'ye destek mesajı

İzmir’de dehşet: Annesini öldürüp intihar etti

İzmir’de dehşet: Annesini öldürüp intihar etti

Tahran-İstanbul seferi yapan yolcu uçağı havada arızalandı

Tahran-İstanbul seferi yapan yolcu uçağı havada arızalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.