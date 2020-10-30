AFAD fay hattı sorgulama... Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye'de il il fay hatları nerelerden geçiyor?

AFAD ve MTA'nın listelediği fay hatları, bilgiler giriş yapıldığında kolayca görüntüleniyor. Türkiye'de fay haritası ile hangi ilçe ya da ilde fay hatları geçtiğini açıklayan ve listeleyen bu iki şirket sık sık bilgilerini de güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı arama motorları üzerinden kolayca görüntülenmektedir.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından vatandaşlar evlerinin altından fay hattı geçiyor mu araştırmaya başladı. AFAD üzerinden fay hattı araştıran vatandaşlar, "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusuna cevap arıyor. İzmir'de yaşanan depremin ardından bazı binaların hasar gördüğü yönünde anonslar yapılmaya başlandı. Peki **Türkiye'de fay hattı nerelerden geçiyor? Fay hattının geçtiği yerler... AFAD fay hattı sorgulama...

İzmir'de bugün meydana gelen depremin ardından AFAD fay hattı sorgulama nasıl yapılır araştırılmaya başlandı. Arama motorları üzerinden "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" araştırması yapan vatandaşlar, Türkiye'deki fay hattının nerelerden geçtiğini öğrenmeye çalışıyor. Peki, Türkiye fay hatları nerelerden geçiyor ? İşte adresten AFAD fay hattı sorgulama...

Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve "deprem bölgesi" kavramı ortadan kaldırılmıştır.

Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.

Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.