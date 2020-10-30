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AFAD fay hattı sorgulama... Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye'de il il fay hatları nerelerden geçiyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 17:38 | Son Güncelleme

Bugün İzmir'de yaşanan depremin ardından vatandaşlar evlerinin altından fay hattı geçiyor mu araştırmaya başladı. AFAD üzerinden fay hattı araştıran vatandaşlar, "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusuna cevap arıyor. Peki Türkiye'de fay hattı nerelerden geçiyor? Fay hattının geçtiği yerler... AFAD fay hattı sorgulama...

AFAD fay hattı sorgulama... Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye'de il il fay hatları nerelerden geçiyor?

İzmir'de bugün meydana gelen depremin ardından AFAD fay hattı sorgulama nasıl yapılır araştırılmaya başlandı. Arama motorları üzerinden "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" araştırması yapan vatandaşlar, Türkiye'deki fay hattının nerelerden geçtiğini öğrenmeye çalışıyor. Peki, Türkiye fay hatları nerelerden geçiyor? İşte adresten AFAD fay hattı sorgulama...

AFAD FAY HATTI SORGULAMA

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından vatandaşlar evlerinin altından fay hattı geçiyor mu araştırmaya başladı. AFAD üzerinden fay hattı araştıran vatandaşlar, "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusuna cevap arıyor. İzmir'de yaşanan depremin ardından bazı binaların hasar gördüğü yönünde anonslar yapılmaya başlandı. Peki **Türkiye'de fay hattı nerelerden geçiyor? Fay hattının geçtiği yerler... AFAD fay hattı sorgulama...

AFAD fay hattı sorgulama nasıl yapılır

AFAD TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

FAY HATTI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKİYE FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI

AFAD ve MTA'nın listelediği fay hatları, bilgiler giriş yapıldığında kolayca görüntüleniyor. Türkiye'de fay haritası ile hangi ilçe ya da ilde fay hatları geçtiğini açıklayan ve listeleyen bu iki şirket sık sık bilgilerini de güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı arama motorları üzerinden kolayca görüntülenmektedir.

AFAD fay hattı sorgulama nasıl yapılır

Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve "deprem bölgesi" kavramı ortadan kaldırılmıştır.

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Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.

AFAD fay hattı sorgulama nasıl yapılır

Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Deprem sonrası, polis telsizinden de özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde bazı binaların hasar gördüğü yönünde anonslar geçti.

Kent genelindeki bazı binalarda oluşan çatlaklar nedeniyle bazı vatandaşlar binaları tahliye ediyor.

İZMİR DEPREMİ İSTANBUL VE TRAKYA'DA DA HİSSEDİLDİ

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. İstanbul'da deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. Başta İzmir olmak üzere, deprem hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da paylaşımında, "Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum." değerlendirmesini yaptı.
Yetkililer, Trakya illerinde deprem nedeniyle kendilerine iletilen bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.


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