AFAD gönüllüleri bir araya geldi

Afyonkarahisar’daki AFAD gönüllüleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla bir araya geldiler.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından “AFAD Gönüllüleri Buluşmasıé programı düzenlendi. Programa; Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ümit Kayacan, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gülsün Ateş Doğan, daire müdürleri çok sayıda AFAD gönüllüsü katıldı.

AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, AFAD gönüllülerinin önemine dikkat çekerek, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı afetin her aşaması ile ilgili pek çok proje yürüttüğünü söyledi. Buldan, "Bu proje ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin sürece dahil edilmesi amacıyla, görev alanlarının belirlenmesi, eğitimlerle kapasitelerinin arttırılması ve gönüllülük sistemi içerisindeki performanslarının takip edilmesi hedeflenmiştir. AFAD Gönüllüleri afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma gibi alanlarda yetiştirilerek afetin her evresinde etkin şekilde çalışmaları sağlanacak ve toplum afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirilecektir” diye konuştu.

