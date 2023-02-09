AFAD gönüllüleri YHT ile depremin vurduğu bölgeye doğru yola çıktı

Yüzyılın en büyük felaketini yaşayan Türkiye tek yürek olup yaralarını sarmaya çalışıyor. AFAD'ın profesyonel ekiplerinin yanı sıra gönüllüleri de deprem bölgesinde yaraları sarmak için yola çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TCDD Genel Müdürlüğü tarafından deprem bölgesine gitmek isteyen gönüllüler için ek sefer düzenlendi. Deprem bölgesinde bir canı kurtarmak umuduyla bir araya gelen sağlık çalışanı, inşaatçısı, kasabı, öğretmeni, iş makinesi operatörü gibi çok sayıda meslek grubundan oluşan gönüllüler, saat 00.00'dan itibaren Söğütlüçeşme YHT İstasyonu'nda bir araya geldi. Bölgeye gidecekler önce tek tek isimlerini yazdı, ardından da trene bindi.

İSTANBUL'DAN BİN 500 GÖNÜLLÜ BÖLGEYE GİDİYOR

İstanbul'dan deprem bölgesine gidecek bin 500 gönüllü için Söğütlüçeşme-Konya hattında Yüksek Hızlı Tren ile 3 sefer yapılacak. İlk kafile saat 01.00'da hareket etti. Diğer seferler ise saat 08.00 ve 14.00'da gerçekleştirilecek. İstanbul'dan hareket eden gönüllüler, Konya'da başka bir trene binerek İskenderun'a geçecek. Buradan da ihtiyaç duyulan bölgelere hareket edecekler.

ERZİNCAN DEPREMİNİN DEPREMZEDESİ ŞİMDİ CAN KURTARMAYA GİDİYOR

Gönüllüler arasında her meslekten insan bulunuyor. 13 Mart 1992 yılındaki Erzincan depreminde, depremzede olan Erdal Toplar da gönüllüler arasındaydı. Toplar, acıları paylaşmak adına bölgeye gittiğini belirterek, "Onlara bir nebze olsa yardım etmek adına gidiyorum. Kendim hem sağlıkçıyım, hem aşçıyım. Ama yapabileceğim her şeyi yapacağım orada." dedi.

"ENKAZDAN ÇIKAN HER ÇOCUK BENİ PARÇALADI"

3 çocuk babası olduğunu ve şoför olarak çalıştığını söyleyen AFAD gönüllüsü, "3 tane çocuğum var. Oradan çıkarılan her çocuk beni parçaladı. Zaten felaket, gitmek istiyorum o çocukları gördükçe." diye konuştu.

"BU GÜNLER İÇİN BU EĞİTİMİ ALDIK"

Gönüllüler arasında çok sayıda sağlık görevlisi de vardı. Onlardan biri de paramedik olarak çalışan Aydın Çatar'dı. Çatar, "Ben sağlıkçıyım. Bu günler için bu eğitimi aldık. İnsanlara yardım etmek için bu okulu okudum." dedi. (DHA)

